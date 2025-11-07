BASF Aktie News: BASF am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 42,68 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 42,68 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,66 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,13 EUR. Zuletzt wechselten 326.159 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,37 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,22 EUR.

BASF gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

Am 27.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

