BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 42,61 EUR ab.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 42,61 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,20 EUR. Bei 43,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 962.666 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 12,23 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,22 EUR.

BASF gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 EUR je BASF-Aktie belaufen.

