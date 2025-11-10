BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,10 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 43,10 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,99 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.917 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,22 EUR für die BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

