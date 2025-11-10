DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Notierung im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

10.11.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,34 EUR 0,55 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 43,10 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,99 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.917 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,25 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,22 EUR für die BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Aktienempfehlung BASF-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

BASF-Aktie in Grün: Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China gestartet

Nachrichten zu BASF

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
29.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

