BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 44,34 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 44,34 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 44,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 289.303 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,65 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

