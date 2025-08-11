BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 44,90 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,90 EUR. Bei 44,92 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,90 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.375 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je BASF-Aktie.

