DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktie im Blick

BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

12.08.25 09:23 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 44,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,77 EUR 0,21 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 44,90 EUR. Bei 44,92 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,90 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.375 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Gold und Silber sollten weiter steigen - Evotec und BASF interessant 

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
30.07.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen