BASF Aktie News: BASF fällt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR ab.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.592 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 17,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

