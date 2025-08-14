BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 46,67 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 46,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 46,71 EUR. Bei 46,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.220 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
Investment-Tipp BASF-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für BASF-Aktie
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen