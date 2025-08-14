BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 46,67 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 46,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 46,71 EUR. Bei 46,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.220 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.

