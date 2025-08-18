DAX24.417 +0,4%ESt505.482 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.007 +0,2%Nas21.417 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,11 -0,5%Gold3.327 -0,1%
BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag im Aufwind

19.08.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 47,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
47,70 EUR 1,45 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 47,62 EUR. Bei 47,72 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.010.074 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

