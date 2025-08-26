BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 46,56 EUR zu.
Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 46,56 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,68 EUR. Bei 46,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.119 BASF-Aktien.
Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 18,26 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 24,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
