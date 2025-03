Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag tief südwärts

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 22,49 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 22,49 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 22,39 EUR. Bei 22,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 816.081 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 22,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Bayer-Aktie.

