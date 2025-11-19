DAX23.243 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Mittwochmittag ins Minus

19.11.25 12:04 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Mittwochmittag ins Minus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,46 EUR ab.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 38,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,32 EUR. Mit einem Wert von 38,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.041 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 25,27 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,703 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 14.11.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. EUR gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bechtle-Aktie höher: Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden

