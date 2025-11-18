Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag schwächer

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 38,74 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,74 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 38,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,54 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 36.435 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,67 Prozent. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

