Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Bechtle im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

18.11.25 16:08 Uhr

18.11.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 38,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,60 EUR -0,38 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 38,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 38,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.500 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 33,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,09 Prozent auf 1,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bechtle-Aktie höher: Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
