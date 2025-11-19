Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 38,48 EUR ab.
Die Bechtle-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 38,48 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 283 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 9,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.
Am 14.11.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,09 Prozent auf 1,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Datum
Rating
Analyst
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
