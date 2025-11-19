DAX23.220 +0,2%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Kursverlauf

Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste

19.11.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste

19.11.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 38,48 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 38,48 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 283 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 9,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,09 Prozent auf 1,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

