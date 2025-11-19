Bechtle Aktie News: Bechtle kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 38,64 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 38,64 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 38,96 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,32 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.825 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,62 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,09 Prozent auf 1,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

