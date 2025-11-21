DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Bechtle im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag schwächer

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 38,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,60 EUR -0,84 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 38,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,76 EUR. Bei 37,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.980 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,720 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 14.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen