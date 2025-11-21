Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag schwächer

Bechtle im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 38,04 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 38,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,76 EUR. Bei 37,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.980 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,720 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 14.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Bechtle-Aktie.

