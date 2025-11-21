Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 38,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 38,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 37,76 EUR. Bei 37,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.980 Stück gehandelt.
Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.
Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,720 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 14.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Bechtle-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen