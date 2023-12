Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag gefragt

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 131,80 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 131,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 131,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 130,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 57.086 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,95 EUR an. 0,11 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 104,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,71 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,94 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

