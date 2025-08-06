DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Aufwind

07.08.25 09:24 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 99,52 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 99,52 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,54 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.270 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 38,36 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,80 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf AG

