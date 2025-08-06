DAX24.074 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.093 -0,2%Nas21.483 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

11.08.25 16:09 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 99,38 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
99,76 EUR -1,69 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 99,38 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 99,34 EUR ein. Bei 100,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 139.218 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 6,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,90 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,48 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Buy für Beiersdorf-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Beiersdorf-Analyse: Beiersdorf-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
12:01Beiersdorf OutperformBernstein Research
08:41Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
07.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
