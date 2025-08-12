Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,96 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 98,96 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 99,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.908 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 92,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 127,90 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

