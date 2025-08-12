DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fokus auf Aktienkurs

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag gesucht

13.08.25 09:24 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
99,44 EUR 0,12 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 98,96 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 99,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.908 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 92,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 127,90 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr angefallen

Buy für Beiersdorf-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
09:16Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:16Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen