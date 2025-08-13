Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 101,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 101,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 102,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 101,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.167 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 9,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 127,90 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,47 EUR fest.

