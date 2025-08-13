Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 101,05 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 101,05 EUR. Bei 102,65 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 100,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.421 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 9,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,90 EUR aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

