DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,65 -2,1%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag nahe Vortagesniveau

14.08.25 16:09 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 101,05 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
101,25 EUR 0,40 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 101,05 EUR. Bei 102,65 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 100,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.421 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 9,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,90 EUR aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Beiersdorf-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen