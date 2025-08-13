DAX24.524 +0,6%ESt505.465 +0,6%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
So entwickelt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Freitagvormittag an

15.08.25 09:27 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 101,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 101,90 EUR nach oben. Bei 101,90 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.679 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 26,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 127,90 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

