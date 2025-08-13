Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Freitagmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 102,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 103,05 EUR. Bei 101,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 67.891 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,75 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Mit Abgaben von 10,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,47 EUR je Beiersdorf-Aktie.

