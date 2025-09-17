Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 92,60 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 92,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 92,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,76 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 11.236 Aktien.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,34 EUR am 17.09.2025. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 1,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 125,50 EUR aus.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie.

