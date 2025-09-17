Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit roter Tendenz

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 91,44 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 91,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 91,26 EUR. Bei 92,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.468 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 50,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 91,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 0,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

