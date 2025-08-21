DAX24.334 +0,2%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
So entwickelt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt am Vormittag Tendenz

22.08.25 09:25 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 100,65 EUR an der Tafel.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 100,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,95 EUR aus. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,45 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.225 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
