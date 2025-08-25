DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
So bewegt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag gestärkt

27.08.25 12:06 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 99,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
98,32 EUR -0,96 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 99,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 99,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.183 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 38,81 Prozent zulegen. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 92,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,73 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

