Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 99,20 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 99,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 99,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.183 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 38,81 Prozent zulegen. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 92,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,73 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?