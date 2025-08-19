DAX23.936 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.193 -2,2%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Beiersdorf

29.08.25 12:05 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 98,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
98,84 EUR -1,51 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 98,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 98,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.242 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 39,37 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR. Mit Abgaben von 6,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:06Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
