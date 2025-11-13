DAX24.087 -1,2%Est505.751 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.994 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,03 +0,6%Gold4.210 +0,3%
BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag kaum verändert

13.11.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von BMW hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 89,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,86 EUR -0,40 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 89,00 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,80 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 88,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,40 EUR. Bisher wurden heute 236.309 BMW-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 2,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,94 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,23 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

