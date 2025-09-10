Börse Frankfurt in Grün: So performt der DAX am Nachmittag
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagnachmittag.
Werte in diesem Artikel
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 23.694,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,093 Prozent stärker bei 23.654,93 Punkten, nach 23.632,95 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 23.563,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.731,86 Einheiten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,326 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.081,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, stand der DAX bei 23.948,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, betrug der DAX-Kurs 18.330,27 Punkte.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 18,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.639,10 Punkte. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 194,50 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 28,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61) Prozent auf 208,20 EUR), Zalando (+ 1,61 Prozent auf 25,88 EUR) und Infineon (+ 1,29 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-2,33 Prozent auf 38,78 EUR), Sartorius vz (-2,13 Prozent auf 195,30 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 220,40 EUR), Brenntag SE (-0,79 Prozent auf 50,26 EUR) und Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 94,40 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3.073.342 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 268,207 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 5,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
