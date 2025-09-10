DAX23.737 +0,4%ESt505.395 +0,6%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.963 +1,0%Nas21.969 +0,4%Bitcoin97.260 -0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.629 -0,3%
Börse Frankfurt in Grün: So performt der DAX am Nachmittag

11.09.25 15:57 Uhr
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagnachmittag.

Aktien
adidas
178,90 EUR 0,15 EUR 0,08%
Airbus SE
194,96 EUR 5,84 EUR 3,09%
Bayer
28,88 EUR 0,89 EUR 3,16%
Brenntag SE
50,28 EUR -0,02 EUR -0,04%
Deutsche Bank AG
31,11 EUR 0,21 EUR 0,68%
Heidelberg Materials
208,30 EUR 5,90 EUR 2,92%
Infineon AG
32,14 EUR 0,34 EUR 1,05%
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,22 EUR 0,40 EUR 1,12%
QIAGEN N.V.
39,43 EUR -0,32 EUR -0,81%
SAP SE
220,50 EUR -1,85 EUR -0,83%
Sartorius AG Vz.
195,50 EUR -2,95 EUR -1,49%
Siemens Energy AG
94,96 EUR 0,48 EUR 0,51%
Zalando
25,93 EUR 0,58 EUR 2,29%
DAX 40
23.744,7 PKT 111,7 PKT 0,47%
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 23.694,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,093 Prozent stärker bei 23.654,93 Punkten, nach 23.632,95 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23.563,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.731,86 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,326 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.081,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, stand der DAX bei 23.948,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, betrug der DAX-Kurs 18.330,27 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 18,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.639,10 Punkte. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 194,50 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 28,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61) Prozent auf 208,20 EUR), Zalando (+ 1,61 Prozent auf 25,88 EUR) und Infineon (+ 1,29 Prozent auf 32,24 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-2,33 Prozent auf 38,78 EUR), Sartorius vz (-2,13 Prozent auf 195,30 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 220,40 EUR), Brenntag SE (-0,79 Prozent auf 50,26 EUR) und Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 94,40 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3.073.342 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 268,207 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 5,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

