BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 4,69 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,69 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,71 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,67 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 5.385.703 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,75 GBP aus.

BP ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 10.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,482 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

