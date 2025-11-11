DAX24.077 +0,5%Est505.719 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.342 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.107 -0,2%
Kursverlauf

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

11.11.25 16:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von BP zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 4,74 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,39 EUR 0,07 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 4,74 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,74 GBP an. Bei 4,67 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 9.302.672 Stück.

Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,74 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,57 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.

Am 04.11.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 36,35 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,482 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

