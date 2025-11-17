BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP.
Um 11:48 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP zu. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,63 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.613.399 BP-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,76 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 28,71 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,75 GBP an.
BP veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,35 Mrd. GBP gelegen.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,483 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
