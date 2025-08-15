DAX24.310 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Aktie im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

18.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,21 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,21 GBP nach. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,20 GBP. Bei 4,22 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402.260 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 11,98 Prozent wieder erreichen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,447 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

