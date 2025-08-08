BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,21 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,21 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,22 GBP. Bei 4,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4.364.761 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,87 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,49 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,91 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,447 USD je BP-Aktie belaufen.

