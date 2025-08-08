BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,18 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,18 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,17 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,19 GBP. Zuletzt wechselten via London 189.213 BP-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 11,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 27,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.
Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.
