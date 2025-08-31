DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Notierung im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kurseinbußen

01.09.25 12:05 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 52,74 EUR.

Aktien
Brenntag SE
52,70 EUR -0,24 EUR -0,45%
Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 52,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 52,62 EUR. Bei 52,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 77.739 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

