Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 51,92 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 51,92 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 51,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.426 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 32,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,42 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,65 EUR im Jahr 2025 aus.

