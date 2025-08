Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 53,70 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,70 EUR zu. Bei 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.923 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 68,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 3,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Brenntag SE-Aktie.

