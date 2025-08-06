DAX24.211 +1,2%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.002 -0,4%Nas21.302 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

07.08.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 55,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
55,42 EUR 1,18 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 55,46 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.690 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,27 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,78 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
