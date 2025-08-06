DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag

07.08.25 09:24 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 54,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,22 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,28 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.111 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,75 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investment-Tipp: So bewertet Baader Bank die Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juli 2025 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
02.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen