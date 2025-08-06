Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 54,28 EUR.
Um 09:06 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,28 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.111 Brenntag SE-Aktien.
Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,75 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,94 EUR.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.
Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,05 EUR je Aktie.
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.2025
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
