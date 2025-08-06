DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

11.08.25 12:05 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
56,04 EUR 0,14 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 55,78 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.620 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 23,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,31 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,97 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investment-Tipp: So bewertet Baader Bank die Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juli 2025 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
02.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen