Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,78 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 55,78 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.620 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 23,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,31 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,97 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

