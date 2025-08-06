DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Nachmittag ein

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 55,44 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 55,44 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,30 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.567 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 24,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
02.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK

