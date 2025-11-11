DAX23.958 ±-0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittag Verluste

11.11.25 12:04 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Brenntag SE
46,49 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,27 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 46,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,64 EUR. Bisher wurden heute 32.302 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,21 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:11Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
