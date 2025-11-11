Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 46,47 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 46,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 46,65 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,10 EUR ab. Mit einem Wert von 46,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.063 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 32,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,64 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,18 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

