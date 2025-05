Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 62,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 62,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.242 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 25,45 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 17,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,16 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,91 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

