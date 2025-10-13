DAX24.347 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.541 +1,5%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,65 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag schwächer

13.10.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 48,53 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,99 EUR -0,34 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 48,53 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.924 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 41,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2025 bei 48,43 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
