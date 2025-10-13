Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 49,15 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,15 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.351 Brenntag SE-Aktien.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 28,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,96 EUR fiel das Papier am 10.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,94 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert