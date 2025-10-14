DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Brenntag SE im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag verlustreich

14.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 47,92 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,32 EUR -0,67 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 47,92 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 47,59 EUR ein. Bei 47,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 20.792 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 43,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 47,59 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 0,69 Prozent sinken.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,94 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
